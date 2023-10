FC Sulz erfolgsverwöhnt - auch in Nüziders holt man einen Dreier

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:32

FC Renault Malin Sulz setzte sich standesgemäß gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders mit 3:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FC Sulz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Pascal Rederer brachte FC Nüziders per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der elften und 42. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Adiel Silva de Moura vollendete zum dritten Tagestreffer in der 65. Spielminute. Unter dem Strich verbuchte FC Renault Malin Sulz gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders einen 3:0-Sieg.

Mit elf Zählern aus acht Spielen steht FC Nüziders momentan im Mittelfeld der Tabelle. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

FC Sulz ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Landesliga. Mit nur sieben Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. Nur einmal gab sich FC Sulz bisher geschlagen. FC Renault Malin Sulz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Während FC Nüziders am kommenden Sonntag FC Viktoria 62 Bregenz empfängt, bekommt es FC Sulz am selben Tag mit SW Bregenz Amateure zu tun.

Landesliga: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – FC Renault Malin Sulz, 0:3 (0:2)

65 Adiel Silva de Moura 0:3

42 Pascal Rederer 0:2

11 Pascal Rederer 0:1

