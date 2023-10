Pflichtaufgabe erfüllt - Hatlerdorf bezwingt Brederis

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:39

Nichts zu holen gab es für METZLER Werkzeuge SK Brederis bei SC Hatlerdorf. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:1. Luft nach oben hatte Hatlerdorf dabei jedoch schon noch.

Berkay Sahin brachte SC Hatlerdorf in der 37. Minute nach vorn. Zur Pause wusste Hatlerdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 2:0 von SC Hatlerdorf zeichnete Volkan Akyildiz verantwortlich (46.). Laurenz Marte witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für SK Brederis ein (53.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Hatlerdorf gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elekro Graf Hatlerdorf: „Ganz nach dem Motto „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ haben wir dieses Spiel und die damit verbunden drei Punkte wegverteidigt. So kann man das ganz gut beschreiben. Der Gegner hatte zwei Schüsse auf unser Tor. Einer davon ein Topfreistoß von Alibabic, welcher von unserem 1,95 m Tormann Enaldo vom Kreuzeck herausgeholt wurde! Der zweite Schuss war ein Sonntagsschuss, der kurz vor dem Tor aufspringt und so den Weg ins Tor findet.



In der zweiten Halbzeit hätten sich meine Jungs für das Kontern belohnen können, aber die Pässe im letzten Drittel waren dann auch zu wenig genau. Alles in allem sehe ich enorme Fortschritte in der Verteidigung und bin stolz auf meine Burschen, die die Idee des Verteidigens sauber umsetzen. Positiv aufgefallen ist mir zudem die Fairness des Gegners, obwohl sie am Tabellenende positioniert sind!“

Andreas Soltwedel, Metzler Werkzeuge SK Brederis: „Verloren ja, aber mit Anstand! Unsere Jungs waren nach den letzten Leistungen in der Bringschuld. So traten Sie auch beim Drittplatzierten auf und spielten von der ersten Minute an munter mit. Ein spielerischer Unterschied war hier nicht auszumachen. Chancen gab es auf beiden Seiten, welche bis zur 37. Spielminute aber auf beiden Seiten ungenutzt blieben. Doch dann konnte kurz vor der Pause der SC Hatlerdorf, durch einen individuellen Fehler das 1:0 erzielen, welches sogleich auch der Pausenstand war. Viel zu kritisieren hatte unsere Trainer Dalibor Milicevic in der Pause nicht. Vergleicht man die letzten Spiele mit dem heutigen, war dies ein sehr gutes.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 46. Minute musste unser Keeper den zweiten Treffer hinnehmen. Wer jetzt aber glaubte, dass sich die Mannschaft wieder hängen ließ, der wurde eines besseren belehrt. Sie spielten weiter super mit und konnten durch Laurenz Marte in der 53. Spielminute den Anschlusstreffer bejubeln. Weitere Chancen wurden sich im weiteren Verlauf des Spieles erarbeitet, konnten heute aber leider nicht zum wohl verdienten Ausgleich genutzt werden. Die beste Chance konnte der gegnerische Torwart in der 79. Minute vereiteln, indem er einen perfekt geschossenen Freistoß gerade noch aus dem Kreuzeck fischen konnte. Der gesamte Anhang war sich heute einig, dass man dieses Spiel zwar verloren hat, aber die Einstellung und der Kampfwille über 90 Minuten da war und man auf diese Leitung aufbauen kann und muss!

Nächstes Wochenende empfangen unsere Jungs den FC Schlins (Tabellenfünfter) im Römerstadion. Wir hoffen, dass sie beim anschließenden Oktoberfest Grund haben, die ein oder andere Mass Bier zu stemmen!“

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Hatlerdorf behauptet nach dem Erfolg über METZLER Werkzeuge SK Brederis den dritten Tabellenplatz. SC Hatlerdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hatlerdorf fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SC Hatlerdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 22 Gegentreffern ist SK Brederis die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt METZLER Werkzeuge SK Brederis den 14. Platz in der Tabelle ein. Vollstreckerqualitäten demonstrierte METZLER Werkzeuge SK Brederis bislang noch nicht. Der Angriff von SK Brederis ist mit sieben Treffern der erfolgloseste der Landesliga. METZLER Werkzeuge SK Brederis bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am nächsten Samstag reist Hatlerdorf zu Vollbad FC Götzis, zeitgleich empfängt SK Brederis ERNE FC Schlins.

Landesliga: SC Hatlerdorf – METZLER Werkzeuge SK Brederis, 2:1 (1:0)

53 Laurenz Marte 2:1

46 Volkan Akyildiz 2:0

37 Berkay Sahin 1:0

