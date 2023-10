FC Schlins schlägt in Brederis vorne eiskalt zu

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:15

FC Schlins fertigte SK Brederis am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Schlins ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis einen klaren Erfolg.

Elias Dobler brachte ERNE FC Schlins in der zehnten Minute in Front. Andreas Jakob trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Dobler schien die Partie bereits in der 60. Minute mit FC Schlins einen sicheren Sieger zu haben. Patrick Stark gelang ein Doppelpack (76./83.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Gäste gelangen in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (85.). ERNE FC Schlins überrannte SK Brederis förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

METZLER Werkzeuge SK Brederis tritt am kommenden Samstag bei SW Bregenz Amateure an, ERNE FC Schlins empfängt am selben Tag Vollbad FC Götzis.

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – ERNE FC Schlins, 0:6 (0:2)

85 Samuel Vonbruel 0:6

83 Patrick Stark 0:5

76 Patrick Stark 0:4

60 Elias Dobler 0:3

38 Andreas Jakob 0:2

10 Elias Dobler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.