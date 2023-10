Erfolgsserie von Hatlerdorf hält auch In Götzis weiter an

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:16

SC Hatlerdorf errang am Samstag einen 4:2-Sieg über Vollbad FC Götzis. Hatlerdorfs Trainer Burhan Yilmaz analysiert, wie es zum Dreier gekommen ist.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Die katastrophalen Platzbedingungen haben leider dazu geführt, dass meine Mannschaft das gewohnte Passspiel nicht aufziehen konnte.



So wurden wir bei einem Querpass vom Platz überrascht und der gegnerische Spieler nutzte unseren Fehler zum 1:0. Schnell haben wir uns angepasst und mussten unser Spiel auf lange Bälle umstellen. Dies hat super funktioniert und nach wenigen Minuten konnten wir durch einen Eckball das 1:1 erzielen. Das Spiel plätscherte dahin und ich bat meine Jungs um Geduld. Ich wusste, dass wir noch die eine oder andere Chance bekommen würden.



Gesagt, getan! In der 80. Minute hatten wir eine super Kombination zwischen Reinaldo Keke - Volkan und Burhan die Volkan Akyildiz locker verwertete. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir den Druck erhöht und schossen vier Minuten später das 1:3 - abermals Volkan Akyildiz, der die aufgerückte Götzner Mannschaft und den Tormann überspielte und ins leere Tor einschoss. Das 2:3 durch ein Freistoß der Heimmannschaft hat uns nicht aus der Ruhe gebracht und wir haben sofort mit dem 2:4 geantwortet.



Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die sich den schlechten Platzbedingungen innerhalb wenigen Minuten angepasst hat und extrem effektiv gespielt hat! Auf diesem Weg wünsche ich meinem Ex-Teamkollegen Thomas Beck alles Gute und bin mir sicher, dass er mit seinen Jungs wieder zurück auf die Erfolgsspur finden wird. Bis jetzt war der FC Götzis die am schwierigsten zu bespielende Mannschaft für uns!“

Am nächsten Samstag reist Vollbad FC Götzis zu ERNE FC Schlins, zeitgleich empfängt Hatlerdorf Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – SC Hatlerdorf, 2:4 (1:1)

95 Reinaldo Batista Caetano 2:4

93 Alexander Lechner 2:3

80 Volkan Akyildiz 1:3

64 Volkan Akyildiz 1:2

10 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 1:1

3 Selim Kum 1:0

