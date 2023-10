Schwere Verletzung eines Spielers von Hatlerdorf beim Sieg gegen Hohenems II

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 00:25

Durch ein 3:1 holte sich Hatlerdorf in der Partie gegen Hohenems 1b drei Punkte. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht dem schwer verletzten Volkan Akyildiz alles Gute und baldige Genesung!

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Gegen einen Gegner mit sehr vielen jungen Spielern haben wir unsere Erfahrung und unsere spielerischen Qualitäten voll und ganz ausgespielt. Was mich ein bisschen aufregt ist das Gegentor. Wir waren dominant, in den Zweikämpfen präsent und konnten schöne Spielzüge präsentieren. Alle drei Tore entstanden aus Standardsituationen, was mich natürlich besonders freut, da wir diese immer trainieren. Überschattet wird unser Sieg von der schweren Verletzung von Volkan Akyildiz. Im Namen der Mannschaft wünschen wir ihm eine schnelle Genesung!“

Wer soll SC Hatlerdorf noch stoppen? Der Tabellenprimus verbuchte gegen Hohenems 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Landesliga weiter an. Erfolgsgarant von Hatlerdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 37 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von SC Hatlerdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt VfB Hohenems 1b den zehnten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Hohenems 1b momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 28 Zählern befindet sich Hatlerdorf voll in der Spur. Die Formkurve von VfB Hohenems 1b dagegen zeigt nach unten.

SC Hatlerdorf stellt sich am Samstag (14:30 Uhr) bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Hohenems 1b ERNE FC Schlins.

Landesliga: SC Hatlerdorf – VfB Hohenems 1b, 3:1 (2:0)

80 Sinan Ayhan 3:1

65 Burhan Yilmaz 3:0

14 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 2:0

7 Reinaldo Batista Caetano 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.