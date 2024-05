Schlins gibt 2:0 Führung gegen Sulz aus der Hand!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:38

In einem mitreißenden Fußballspiel trennten sich der ERNE FC Schlins und der FC Renault Malin Sulz am Samstag mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie, die auf dem Platz des ERNE FC Schlins stattfand, bot den Zuschauern von Beginn an spannende Unterhaltung und vier Tore, verteilt über beide Halbzeiten. Der Kampfgeist beider Teams war bis zum Schlusspfiff unermüdlich, was das Spiel zu einem unvergesslichen Ereignis machte.

Frühe Führung für ERNE FC Schlins

Der ERNE FC Schlins legte einen Blitzstart hin und dominierte die Anfangsphase des Spiels. Bereits in der 9. Minute brachte Marko Galovic die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Galovic zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ die Verteidigung des FC Renault Malin Sulz hinter sich, um den Ball gekonnt im Netz zu platzieren. Nur zwei Minuten später, in der 11. Minute, baute Hakan Öztürk die Führung für Schlins auf 2:0 aus. Öztürk nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Sulz und erhöhte mit einem präzisen Schuss. Die Doppelschläge innerhalb der ersten Viertelstunde setzten Sulz unter Druck und zeigten die Entschlossenheit von Schlins, das Spiel zu dominieren.

Sulz kämpft sich zurück ins Spiel

Der FC Renault Malin Sulz zeigte jedoch Charakter und ließ sich von dem frühen Rückstand nicht unterkriegen. In der 13. Minute gelang es Mathias Pointner, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Pointner bewies seine Torjägerqualitäten und brachte Sulz zurück ins Spiel, was den Glauben an eine Wende stärkte. Die Partie blieb im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs intensiv, doch es gelang keinem der Teams, ein weiteres Tor zu erzielen, und so ging es mit einem 2:1 für ERNE FC Schlins in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte setzte der FC Renault Malin Sulz alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 66. Minute belohnt, als Pascal Rederer zum 2:2 traf. Rederer fand sich in einer perfekten Position vor dem Tor wieder und ließ dem Torhüter des ERNE FC Schlins keine Chance. Mit diesem Treffer war das Spiel wieder völlig offen, und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen. Trotz einiger spannender Momente und Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff.

Das Unentschieden spiegelte den Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Mannschaften wider. Der ERNE FC Schlins und der FC Renault Malin Sulz zeigten eine beeindruckende Leistung, die den Zuschauern ein aufregendes und torreiches Fußballspiel bot.

Landesliga: Schlins : FC Sulz - 2:2 (2:1)

66 Pascal Rederer 2:2

13 Mathias Pointner 2:1

11 Hakan Öztürk 2:0

9 Marko Galovic 1:0

