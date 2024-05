Hohenems II überrollt den FC Schruns in beeindruckendem Heimspiel

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:25

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga erlebten die Zuschauer eine dominante Vorstellung von VfB Hohenems 1b, die Intersport FC Schruns mit einem klaren 4:0 besiegen konnten. Schon von Beginn an zeigte das Heimteam seine Überlegenheit und legte den Grundstein für einen umjubelten Sieg, der durchweg von Effizienz und Spielintelligenz geprägt war.

Frühe Führung setzt Schruns unter Druck

Das Spiel begann furios für Hohenems 1b, als bereits in der 5. Minute Magomed Islamchanow das erste Tor erzielte und somit die Weichen früh auf Sieg stellte. Dieser frühe Treffer gab den Hausherren zusätzlichen Schub und sorgte dafür, dass der FC Schruns von Anfang an in der Defensive gebunden war. Der Druck von Hohenems 1b hielt unvermindert an und führte in der 18. Minute zum zweiten Tor durch Liam Tripp, der eine starke individuelle Leistung zeigte und den Torwart von Schruns mit einem präzisen Schuss überwand. Die Dominanz der Heimmannschaft wurde kurz vor der Halbzeitpause noch deutlicher, als Nikola Potic in der 45. Minute das 3:0 erzielte und damit praktisch schon die Vorentscheidung herbeiführte.

Kein Aufkommen von FC Schruns in der zweiten Hälfte

Obwohl FC Schruns nach der Pause versuchte, ins Spiel zu finden und die Kontrolle zu übernehmen, blieb Hohenems 1b die dominierende Mannschaft. Die Defensive der Heimelf stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Das offensive Feuerwerk von Hohenems 1b wurde in der 66. Minute durch Liam Tripp komplettiert, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und damit den Endstand von 4:0 festlegte. Sein Tor unterstrich die Überlegenheit seiner Mannschaft und sorgte für großen Jubel unter den Anhängern.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:0 für VfB Hohenems 1b, was die Stärke und Effektivität des Teams unter Beweis stellte. FC Schruns hingegen musste eine schwere Niederlage hinnehmen und konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Heimvorteil von Hohenems 1b ernsthaft in Frage stellen. Die souveräne Vorstellung von Hohenems 1b lässt sie optimistisch in die kommenden Spiele blicken, während FC Schruns sich auf eine schwierige Analyse dieser Partie einstellen muss, um in der Zukunft stärker zurückzukommen.

Landesliga: Hohenems 1b : Schruns - 4:0 (3:0)

66 Liam Tripp 4:0

46 Nikola Potic 3:0

18 Liam Tripp 2:0

5 Magomed Islamchanow 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.