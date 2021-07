Spielplan der Vorarlbergliga 2021/22 steht – am 16. Juli geht es bereits los!

Details Montag, 05. Juli 2021 12:48

Monsterprogramm in der kommenden Saison der Vorarlbergliga. Keine Absteiger wegen der Corona-Sonderregelungen, deswegen muss man ganz oben etwas aufstocken. Außerdem steigen die Altach Juniors wieder in die Vorarlbergliga ein. Siebzehn Teams machen sich schon ab 16. Juli auf die Punktejagd – der Kreis der Favoriten ist groß und wegen der langen Corona-Fußballpause extrem schwer einzugrenzen.

Die neuen Teams der Liga

Die Vorarlbergliga wurde für die Saiosn 21/22 um einen Startplatz aufgestockt – das war vor allem durch die Aufstiegsregelungen nach der Halbsaison 20/21 notwendig geworden. Mit dem Altach Juniors gibt es auch einen Neueinsteiger – die zweite Mannschaft der Bundesliagelf wird wieder in der Vorarlbergliga kicken. Zwei Aufsteiger sind ebenfalls neu in der Liga – Hörbranz und Meiningen haben sich in den noch offenen Nachtragspartien der Hinrunde der Landesliga dann doch sehr klar durchgesetzt. Auch die Aufsteiger der Vorarlbergliga in die Eliteliga Admira Dornbirn und Egg haben die Konkurrenz klar hinter sich gelassen.

Favoriten

Die Hinrunde 20/21 wurde ja nur mehr insoweit fertig gespielt, als es für den Aufstieg von Bedeutung war. Nach nahezu neun Monaten Stillstand ist es natürlich extrem schwer abzuschätzen, wie stark die Teams in die neue Saison starten werden. Bizau, Fussach, Andelsbuch und Alberschwende wären die ersten Kandidaten – der Papierform nach – für ganz oben. Im Hoch auch der FC Lustenau, der es in das Tirol Cup Finale geschafft hat und nur extrem knapp im Elfmeterscheißen dem Eliteliga-Aufsteiger Egg unterlegen ist. Die Altach Juniors wird man natürlich auch auf der Rechnung haben müssen. Bezau, Lochau, Hard, Nenzing, BW Feldkirch – das Mittefeld hat eigentlich zum Tabellenende kein echtes Loch aufreißen können. Ludesch, Höchst, Schruns und Göfis hatten am Tabellende durchaus Kontakt nach oben. Für die Aufsteiger Meiningen und Hörbranz gilt natürlich vor allem die Devise Klasse halten.

Die erste Runde

Die Aufsteiger starten in Nenzing und zuhause. Meiningen fährt nach Nenzing und Hörbranz empfängt den FC Schruns. Die Altach Juniors haben beim FC Lustenau die erste Bewährungsprobe zu bestehen – allerdings wird erst am 21. Juli gespielt. Kracher der ersten Runde sind sicherlich Alberschwende gegen Bezau und Höchst gegen Hard. Bizau gegen Ludesch, Lochau gegen Fussach und Göfis gegen BW Feldkirch sind die weiteren Partien, Andelsbuch ist in der ersten Runde spielfrei.