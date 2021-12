Torschützenwertung Vorarlbergliga Herbst 2021

Details Mittwoch, 01. Dezember 2021 15:59

Zwei Kicker haben Im Herbst 2021 in der Vorarlbergliga in der Offensive die Nase vorne gehbat – Julian Rupp von Höchst und Stefan Maccani von Lochau haben nicht weniger als einundzwanzig Treffer erzielt. Die Wertung zum Goleador Herbst 2021 von ligaportal.at hat Julian Rupp gewonnen – denn er hat die einundzwanzig Treffer mit markant geringerer Einsatzzeit erzielt. Platz drei in der Gesamtwertung durch Mario Stefel von den Altach Juniors. Er war die Nummer zwei Punkte Effektivität – noch vor Stefan Maccani. Insgesamt 29 Kicker haben zumindest sechs Tore erzielt. Unter den Top-10 sind jeweils zwei Spieler von Alberschwende und Hard zu finden.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Julian Rupp Höchst 21 1463 0,86 1 1 1 2 Stefan Maccani Lochau 21 1610 0,78 1 3 2 3 Mario Stefel Altach Juniors 15 1104 0,82 3 2 2,5 4 Junior Delcio Hard 15 1300 0,69 3 4 3,5 5 Simon Grabherr FC Lustenau 11 1075 0,61 6 5 5,5 6 Esref Demircan Alberschwende 11 1201 0,55 6 6 6 6 Rene Fink Alberschwende 11 1202 0,55 6 6 6 8 Luiz Sganzerla Hard 11 1278 0,52 6 8 7 8 Junio da Silva Andelsbuch 13 1527 0,51 5 9 7 10 Bünyamin Uyanik Nenzing 11 1327 0,50 6 10 8 11 Martin Bartolini Fussach 11 1360 0,49 6 11 8,5 12 Fabian Fink Fussach 11 1362 0,48 6 12 9 13 Fabio Feldkircher Lochau 10 1410 0,43 13 14 13,5 14 Barbosa de Lima Bezau 10 1511 0,40 13 16 14,5 15 Ljupko Vrljic Bizau 7 965 0,44 17 13 15 16 Macedo Reis Hörbranz 7 1178 0,36 17 18 17,5 16 Ramon Tschann Göfis 8 1521 0,32 15 20 17,5 18 Simon Walch Andelsbuch 7 1238 0,34 17 19 18 19 Erhan Erten Hörbranz 7 1316 0,32 17 20 18,5 19 Pius Simma Bizau 7 1323 0,32 17 20 18,5 21 David Schnellrieder Höchst 6 874 0,41 24 15 19,5 21 Pineiro Dos Santos Bezau 8 1620 0,30 15 24 19,5 23 Necip Bekleyen Nenzing 7 1335 0,31 17 23 20 24 Viana de Matos Göfis 6 965 0,37 24 17 20,5 24 Zeferino de Oliveira Hörbranz 7 1382 0,30 17 24 20,5 26 Muhammed Piken Altach Juniors 6 1252 0,29 24 26 25 27 Niklas Schranz Alberschwende 6 1282 0,28 24 27 25,5 27 Marcelo Theisen Andelsbuch 6 1297 0,28 24 27 25,5 29 Semih Yasar Nenzing 6 1425 0,25 24 29 26,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!