Vorarlbergliga: Goleador Parade Herbst 2022

Details Montag, 28. November 2022 00:40

Zweiundzwanzig Treffer war die Bestmarke im Herbst 2022 in der Vorarlbergliga. Esref Demircan von Nenzing hat dazu 1508 Spielminuten gebraucht, das sind 0,88 Tore pro Stunde. Damit wurde Esref zum ligaportal.at Vorarlberg Goleador der Liga. Nur in der Einzelwertung puncto Effektivität musste er sich Simon Walch von Andelsbuch doch sehr deutlich geschlagen geben. Simon Walch war für elf Treffer nur 445 Minuten am Spielfeld. In der Gesamtwertung ist das Platz vier, gemeinsam mit Alvis Alibabic von Hard. Auf Platz zwei in der Gesamtwertung ist Julian Rupp von Höchst mit neunzehn Treffern in 1588 Spielminuten gelandet.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Esref Demircan Nenzing 22 1508 0,88 1 2 1,5 2 Julian Rupp Höchst 19 1588 0,72 2 4 3 3 Simon Walch Andelsbuch 11 445 1,48 7 1 4 3 Elvis Alibabic Hard 16 1472 0,65 3 5 4 5 Uelder B. Mendes Bizau 16 1524 0,63 3 7 5 6 Nicolai Bösch Lochau 12 1100 0,65 6 5 5,5 7 Barbosa de Lima Bezau 15 1523 0,59 5 8 6,5 8 Volkan Akyildiz Alberschwende 8 618 0,78 12 3 7,5 9 Julian Maldoner Alberschwende 11 1331 0,50 7 10 8,5 10 Simon Lukas Grabherr FC Lustenau 10 1232 0,49 9 11 10 11 Martin Bartolini Fussach 8 1027 0,47 12 12 12 11 Marcelo Theisen Andelsbuch 9 1217 0,44 11 13 12 13 Elion Kelmendi Brederis/Mein. 10 1494 0,40 9 16 12,5 14 Marcel Ladinek Lochau 8 1139 0,42 12 14 13 15 Paul Sohm Alberschwende 7 772 0,54 19 9 14 15 Dursun Karatay Koblach 8 1195 0,40 12 16 14 17 Ljupko Vrljic Bizau 8 1308 0,37 12 19 15,5 18 Manuel Sandrisser Hörbranz 7 1012 0,42 19 14 16,5 18 Adem Kum Ludesch 8 1328 0,36 12 21 16,5 20 Semih Yasar Nenzing 8 1619 0,30 12 23 17,5 21 Samuel Dörler Hard 7 1135 0,37 19 19 19 22 Stefan Maccani Lochau 6 908 0,40 24 16 20 23 Aygün Topcu Alberschwende 7 1246 0,34 19 22 20,5 24 Souza Oliveira Hittisau 7 1605 0,26 19 28 23,5 25 Danijel Gasovic Höchst 6 1245 0,29 24 24 24 26 Pineiro dos Santos Bezau 6 1326 0,27 24 25 24,5 26 Andreas Mayer Brederis/Mein. 6 1328 0,27 24 25 24,5 26 Macedo Reis Hörbranz 6 1358 0,27 24 25 24,5 29 Tobias Dür Fussach 6 1398 0,26 24 28 26

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.