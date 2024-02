Vorarlberger Testspielübersicht vom 9. bis 14. Februar 2024!

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 19:50

Am zweiten Februarwochenende nimmt der Testspielbetrieb in Vorarlberg schon etwas mehr Fahrt auf. Hörbranz gegen Wolfurt, Röthis gegen Meiningen, Andelsbuch gegen Riefensberg, Göfis gegen Großwalsertal und DSV gegen Alberschwende sind Beispiele für Testduelle in den oberen Regionen des Unterhauses. Hohenems testet international gegen den SC Brühl St. Gallen.

Freitag, 9. Februar 2024

17:30 Uhr

Rupp Food Austria FC Hörbranz (EL) – FC Wolfurt (RLW)

Sportanlage Sandriesel Hörbranz

18:00 Uhr

Aerocompact SV Satteins (1. LK) – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders (LL)

Sportplatz Satteins

18:15 Uhr

FC Mohren Dornbirn Juniors - SV Olympia Laubheim U19

Sparkasse Arena Birkenwiese

18:30 Uhr

SC Röfix Röthis (RLW) – SK CHT Austria Meiningen (VL)

Sportplatz an der Ratz

FC O&S Bau Andelsbuch (EL) – Fliesen Jams Riefensberg (VL)

Bezegg Stadion Andelsbuch

19:00 Uhr

Farbencenter FC Thüringen (1. LK) – Keckeis Installationen SV Frastanz (VL)

Sportplatz Thüringen

19:45 Uhr

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis (EL) – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal (VL)

Sportplatz Satteins

Samstag, 10. Februar 2024

10:00 Uhr

Kaufmann Bausysteme Fc Bizau (VL) – FC Baldauf Doren (1. LK)

Auto Gemo Arena Bezau

12:00 Uhr

FC Renault Malin Sulz (LL) – Peter Dach FC Koblach (VL)

Sportplatz an der Ratz Röthis

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach (LL) – Fc Sport Haschko Sulzberg (VL)

Sportanlage Sandriesel Hörbranz

SC Elektro Graf Hatlerdorf II (3. LK) – Vollbad Fc Götzis II (2. LK)

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf

13:00 Uhr

VfB Hohenems (RLW) – SC Brühl St. Gallen

Herrenriedstadion Hohenems

14:00 Uhr

Emma & Eugen DSV (RLW) – FC Sohm Alberschwende (EL)

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf

Licht und Wärme – Rot Weiss Rankweil (RLW) – SC Admira Dornbirn (EL)

Gastrastadion Rankweil

Intemann FC Lauterach (EL) – FC Mohren Dornbirn (2. Liga)

Bruno Pezzey Stadion Lauterach

14:30 Uhr

SW Bregenz Juniors (5. LK) – Emma & Eugen DSV Juniors (1. LK)

Sportanlage Neu Amerika Bregenz

15:00 Uhr

KFZ Hagspiel FC Hittisau (VL) – SPVGG Lindau

Sportplatz Hittisau

FC Renault Malin Sulz II (3. LK) – Peter Dach FC Koblach II (4. LK)

Sportplatz Satteins

Sonntag, 11. Februar 2024

12:00 Uhr

FC Mäder – SC Austria Lustenau U18

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf

Mittwoch, 14. Februar 2024

19:00 Uhr

FC Raiffeisen Au (1. LK) – FC Sohm Alberschwende II (2. LK)

Auto Gemo Arena Bezau