FC Koblach und VfB Bezau starten in die Rückrunde!

Am kommenden Wochenende startet die Vorarlbergliga in die Rückrunde. Mit Sparkasse FC BW Feldkirch gibt es einen klaren Titelfavoriten, um den zweiten Aufstiegsplatz könnte es aber noch sehr eng werden. Für den Wälderhaus VfB Bezau und Peter Dach FC Koblach geht es aber vor allem darum, sich möglichst schnell von der Abstiegszone abzusetzen. Bezau startet am 30. März 2024 um 16 Uhr zu Hause gegen Frastanz in die Rückrunde, Koblach tritt eine Stunde vorher beim Tabellenführer BW Feldkirch an.

Peter Dach FC Koblach – Rückblick und Ausblick

Überblick über die Kaderänderungen im Winter 2023/24?

Tobias Spalt, sportlicher Leiter Peter Dach FC Koblach: „In der Wintertransferperiode wurde der Kader in Koblach weiter verjüngt, die Kadertiefe verstärkt und die Anzahl an Koblacher Eigenbauspieler vergrößert.

Neuzugänge:

Rückkehrer und Eigenbauspieler Elias STARK

Rückkehrer und Eigenbauspieler Dominik KIRCHMANN

Rückkehrer und Eigenbauspieler Niklas WINKEL

Brüderpaar Sinan und Yasin AYHAN vom VfB Hohenems.

Rückblick auf die Vorbereitung und Testspielergebnisse?

Tobias Spalt: „Start in Vorbereitung am 10. Januar 2024 mit gesamt 9 Testspielen, Ergebnisse eher zweitrangig.“

Gibt es verletzte Spieler, die nicht von Beginn an eingesetzt werden können?

Tobias Spalt: „Leider kann zum Start der Frühjahrsserie weiterhin nicht auf Stürmer Igor MARJANOVIC zurückgegriffen werden.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Tobias Spalt: „Sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft mit Trainer Alex GUEM – Schritt für Schritt in Richtung einstelliger Tabellenplatz.“

Titelfavoriten?

Tobias Spalt: „BW Feldkirch!“

Allgemeine Neuigkeiten vom Verein?

Tobias Spalt: „Peter Dach FC Koblach entwickelt sich – angetrieben durch die neue Sportlanlage im Lohma – mit sehr guten Zulauf im Nachwuchs. SPG Kumma in den Altersgruppen U-14 / U-16 / U-18 als Zukunftsprojekt

Persönliche Anliegen?

Tobias Spalt: „Fairer und respektvoller Umgang miteinander - auf und neben dem Platz!“

Wälderhaus VfB Bezau: Mit Bezauer Power Richtung Klassenerhalt!

Überblick über die Kaderänderungen im Winter 2023/24?

Julian Denz, Obmann Wälderhaus VfB Bezau: „ Auch beim Wälderhaus VfB Bezau hat sich über den Winter einiges getan. Nach dem Trainer-Abgang von Cetin Batir haben auch Dursun Karatay, Adriel und Gustavo Lorrann den Verein verlassen. Mit Günther Kerber haben wir einen neuen Übungsleiter gefunden.

„Mit Günther haben wir für unseren Verein einen richtigen Fußballlehrer gewinnen können. Er hat den Vorarlberger Fußballsport in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kein anderer. Mit seiner Erfahrung und seinem fachlichen Know-how ist er der ideale Mann für unsere junge Mannschaft“, analysiert der sportliche Leiter Werner Tartarotti.

Das Trainer-Quartett wird komplettiert durch Nikolas Ottis (Co-Trainer), Leonie Salzgeber (Athletik-Trainerin) und Ulrich Meusburger (Tormann-Trainer),

Den Spieler-Abgängen stehen folgende Neuzugänge gegenüber: Alessandro Mistura (FC Mistelbach), Tobias Erath (FC Bizau), Jodok Meusburger (FC Riefensberg), Christian Künz (FC Andelsbuch), Paul Schwarzmann, Marc Meusburger, Gregor Graf, Lorenz Wüstner (alle eigener Nachwuchs).

Tatsächlich haben wir derzeit nur noch zwei Spieler im Kader, die weder in Bezau wohnen bzw. aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Dies ist vor allem auch auf die gute Nachwuchsarbeit der Spielgemeinschaft FNZ Hinterwald (Nachwuchskooperation der Gemeinden Bezau, Bizau, Mellau) zurückzuführen. Dieser Weg – mit einheimischen Spielern sportlich erfolgreich zu sein – soll in den nächsten Jahren beim VfB intensiviert werden.“

Rückblick auf die Vorbereitung und Testspielergebnisse?

Julian Denz: „Vorbereitungsstart war Mitte Januar. Vorbereitungsspiele gegen FC Doren, SV Haisterkirch (DE) konnten gewonnen werden. Gegen Lochau und Alberschwende mussten wir uns geschlagen geben. Alles in allem sind wir mit der Vorbereitung recht zufrieden. Leider konnten wir aufgrund mehrerer

angeschlagenen Spieler kaum ein Spiel in Bestbesetzung antreten. Aber rechtzeitig zum Saisonstart sollten wir kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen können. Es freut uns ganz besonders, dass auch unsere vier jüngsten Spieler (Jahrgang 2006/2007) erste Minuten in der Kampfmannschaft bekommen haben.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Julian Denz: „Vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt. Durch die namhaften Abgänge und den eingeschlagenen Weg mit Einheimischen erfolgreich zu sein, gehen wir ein gewisses sportliches Risiko, aber wir haben genug Vertrauen in unsere Spieler, dass wir auch dieses Ziel erreichen können. Darüber hinaus steht vor allem die Weiterentwicklung im Fokus: Weiterentwicklung des bisherigen Kaders und Weiterentwicklung und Heranführen unserer Jugendspieler an die Kampfmannschaft.“

Titelfavoriten?

Julian Denz: „BW Feldkirch wird nichts mehr anbrennen lassen und kann wohl schon für die Eliteliga planen!“

