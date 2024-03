Ausblick auf die Rückrunde für die FC Dornbirn Juniors und Ludesch!

Details Freitag, 29. März 2024 00:27

Am kommenden Wochenende startet auch die Vorarlbergliga in die Rückrunde. Die FC Mohren Dornbirn Juniors haben den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, der auch den Aufstieg bringen würde. Fünf Punkte hinter den Dornbirn Juniors liegt der SV frigo Ludesch, der sich vor allem möglichst schnell endgültig vom Tabellenende entscheidend absetzen möchte. Vor dem Start der Rückrunde sind es aber dennoch neun Punkte Puffer, allerdings weiß man noch nicht, wie viele Mannschaften genau absteigen müssen.

Coach der Dornbirn Juniors: „Wenn Leistungspotenzial abgerufen werden kann, dann …!“

Überblick über die Kaderänderungen im Winter 2023/24?

Dr. Kristian Krause, Trainer FC Mohren Dornbirn Juniors:

Im Winter 23/24 hatten wir folgende Abgänge zu verzeichnen:

o Eren Yüsüak (Leihe Dornbirner SV)

o Yannick Netala (Concordia Basel)

o Ogyne Zivkovic (Black Stars Basel)

o Aleksander Stojanovic (Leihe SW Bregenz Juniors)

o Matej Grkovic (Leihe Dornbirner SV 1b)

o Levin Gmeiner (Sulzberg)

Die Zugänge waren:

o Frederik Holl (VfB Friedrichshafen)

o Emre Gündogdu (Leihe-Rückkehr von Hatlerdorf)

Rückblick auf die Vorbereitung und Testspielergebnisse?

Dr. Kristian Krause: „Viele knappe Ergebnisse mit insgesamt sehr ordentlicher sportlicher, fußballerischer Entwicklung. Das Team macht einen stabilen Eindruck und versucht die Inhalte der Vorbereitung umzusetzen. Spannend wie in jeder Wintervorbereitung wird die Umstellung von Kunstrasen auf Naturrasen.“

Gibt es verletzte Spieler, die nicht von Beginn an eingesetzt werden können?

Dr. Kristian Krause: „Beim angeschlagenen Kapitän Dominik Dünser entscheidet sich erst, ob er bis zum Saisonstart wieder voll einsatzfähig ist.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Dr. Kristian Krause: „Die sportliche fußballerische Entwicklung weiterzuführen und somit das Leistungspotenzial der Spieler und des Teams weiterzuentwickeln. Sollte es das sehr junge Team schaffen Ihr bereits vorhandene Leistungspotenzial konstant abzurufen, erscheint die Verteidigung des aktuellen Tabellenplatzes als realistisch.“

Titelfavoriten?

Dr. Kristian Krause: „BW Feldkirch.“

Ludesch geht kadermäßig nahezu unverändert in die Rückrunde!

Kaderveränderungen?

Johannes Sturn, Co-Trainer SV frigo Ludesch: „ Wir gehen nahezu unverändert in die Rückrunde, einzig Peter Vinzenz kehrt nach halbjähriger Pause wieder zurück und mit Kadir Uzun haben wir einen Torhüter dazu geholt. Wir haben den Weg mit sehr vielen jungen Eigenbau-Spielern eingeschlagen und werden diesem treu bleiben.“

Rückblick auf die Vorbereitung/Ergebnisse?

Johannes Sturn: „Ich denke, man sollte die Ergebnisse aus der Vorbereitung außen vor lassen, denn es wurde hart trainiert und auch viel rotiert. Es gab gute und weniger gute Phasen in der bisherigen Vorbereitung. Wichtig ist, dass wir verletzungsfrei sind und hoffentlich bleiben.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Johannes Sturn: „Wir werden versuchen, uns in der Tabellenregion wo wir stehen, zu behaupten. Dadurch, dass es sehr wahrscheinlich viele Absteiger geben wird, ist alles möglich und jeder Punkt entscheidend.“

Titelfavoriten?

Johannes Sturn: „Ich glaube, von Favoriten müssen wir nicht mehr reden, sondern nur vom Favorit. Es führt kein Weg über BW Feldkirch - sie haben sich vor der Saison in der Breite sehr gut verstärkt und haben ein Trainerteam, welches sehr akribisch den Ton vorgibt. Aber auch beim FC Bizau wird sehr viel in die Qualität der Kampfmannschaft investiert, von daher sind sie unter Zugzwang und werden in der Rückrunde versuchen, viele Punkte zu holen.“

