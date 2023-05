Austria Lustenau Amateure spielen Hard schwindelig

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:21

A. Lustenau Amat. kam gegen Hard zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Lustenau A. wusste zu überraschen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit der Heimmannschaft beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Renato Berati markierte vor 100 Zuschauern die Führung für FC Hard (7.). Nazmi Bajrami versenkte den Ball in der 22. Minute im Netz des Gasts. Enes Koc stellte die Weichen für Austria Lustenau Amat. auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 2:1 zur Stelle war. A. Lustenau Amat. hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Angelo Bacic erhöhte für Lustenau A. auf 3:1 (80.). Mehmet-Ali Akbulut gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Austria Lustenau Amat. (85.). Am Ende verbuchte A. Lustenau Amat. gegen Hard die maximale Punkteausbeute.

Mohammed Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: „Gegner ging durch einen Eckball – würde sagen ein Sonntagsschuss – mit 1:0 in Führung. Danach kontrollierten wir das gesamte Spiel. Gegen den Ball waren wir sehr aggressiv in den Zweikämpfen und erarbeiteten uns durch Eroberung einiger Bälle sehr viele Chancen und belohnten uns auch mit Toren. Der FC Hard hatte in der 2. Halbzeit eine einzige Chance durch Alibabic. Gratulation an das gesamte U20 Team!“

Lustenau A. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Austria Lustenau Amat. den zehnten Rang des Klassements. Zuletzt lief es erfreulich für A. Lustenau Amat, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Tabelle liegt FC Hard nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hard etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte FC Hard.

Lustenau A. stellt sich am Mittwoch (18:30 Uhr) bei KFZ Hagspiel FC Hittisau vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Hard Wälderhaus VfB Bezau.

Vorarlbergliga: Austria Lustenau Amat. – FC Hard, 4:1 (2:1)

85 Mehmet-Ali Akbulut 4:1

80 Angelo Bacic 3:1

38 Enes Koc 2:1

22 Nazmi Bajrami 1:1

7 Renato Berati 0:1

