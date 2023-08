Sieben Treffer zwischen Riefensberg und Ludesch!

Details Samstag, 26. August 2023 02:11

Fliesen Jams FC Riefensberg und SV frigo Ludesch lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete.

Das erste Tor des Spiels ging an FC Riefensberg. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SV Ludesch, denn Unglücksrabe Alexander Wulz beförderte den Ball ins eigene Netz (7.). Julian Birgfellner machte in der 21. Minute das 2:0 von Riefensberg perfekt. Roman Konzet verkürzte für Ludesch später in der 35. Minute auf 1:2. Mit zwei schnellen Treffern von Tugay Uslu (37.) und Konzet (39.) machten die Gäste deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. SV frigo Ludesch führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 72. Minute erzielte Niklas Fink das 3:3 für Fliesen Jams FC Riefensberg. Der Gastgeber gelangte durch ein Selbsttor von SV Ludesch zur 4:3-Führung (83.). Letzten Endes ging FC Riefensberg im Duell mit Ludesch als Sieger hervor.

Bei Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10).

Fliesen Jams FC Riefensberg ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit SV frigo Ludesch und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 10:8 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Riefensberg ist FC Blau Weiß Feldkirch (Samstag, 14:30 Uhr). SV Ludesch misst sich am selben Tag mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal (17:00 Uhr).

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SV frigo Ludesch, 4:3 (2:3)

83 Eigentor durch David Jochum 4:3

72 Niklas Fink 3:3

39 Roman Konzet 2:3

37 Tugay Uslu 2:2

35 Roman Konzet 2:1

21 Julian Birgfellner 2:0

7 Eigentor durch Alexander Wulz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.