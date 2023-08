Fussach wacht erst nach Rückstand in Bizau auf

Details Samstag, 26. August 2023 02:13

Kaufmann Bausysteme FC Bizau und poolfolio SC Fussach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:3 endete.

SC Fussach geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Lukas Katnik den Vorsprung von FC Bizau. Cordeiro Soares Junior Delcio beförderte das Leder zum 1:2 von Fussach in die Maschen (28.). Kurz vor der Pause traf Uelder Barbosa Mendes für Bizau (40.). Es folgte der Anschlusstreffer für poolfolio SC Fussach – bereits der zweite für Delcio. Nun stand es nur noch 2:3 (45.). Die Pausenführung von Kaufmann Bausysteme FC Bizau fiel knapp aus. SC Fussach traf in der 75. Minute zum Ausgleich. In derselben Minute war Lorenz Beer von FC Bizau des Platzes verwiesen worden. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem Heimteam und Fussach pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Im Klassement machte Bizau einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz. Drei Spiele und noch kein Sieg: FC Bizau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Poolfolio SC Fussach machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage hat der Gast momentan auf dem Konto.

Kommende Woche tritt Bizau bei Wälderhaus VfB Bezau an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt SC Fussach Heimrecht gegen FC Sport Haschko Sulzberg.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – poolfolio SC Fussach, 3:3 (3:2)

75 Mario Hoerburger 3:3

45 Cordeiro Soares Junior Delcio 3:2

40 Uelder Barbosa Mendes 3:1

28 Cordeiro Soares Junior Delcio 2:1

12 Lukas Katnik 2:0

8 Luca Meusburger 1:0

