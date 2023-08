VfB Bezau gelingt gegen Großwalsertal nur der Ehrentreffer

Details Dienstag, 29. August 2023 00:59

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal fügte Wälderhaus VfB Bezau am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 4:1.

Maximilian Burtscher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für SPG Großwalsertal ein (28.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Großwalsertal baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Gustavo Lorann Silva De Oliveira beförderte den Ball in der 72. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal auf 2:0. Für das 3:0 von SPG Großwalsertal sorgte Burtscher, der in Minute 74 zur Stelle war. In der 77. Minute legte Hannes Rinderer zum 4:0 zugunsten von Großwalsertal nach. Manuel Kohler erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer für VfB Bezau. Ein starker Auftritt ermöglichte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wälderhaus VfB Bezau.

SPG Großwalsertal ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die elfte Position vorgerückt. Für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Bei VfB Bezau präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Am nächsten Samstag reist SPG Großwalsertal zu SV frigo Ludesch, zeitgleich empfängt Wälderhaus VfB Bezau Kaufmann Bausysteme FC Bizau.

Vorarlbergliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – Wälderhaus VfB Bezau, 4:1 (1:0)

80 Manuel Kohler 4:1

77 Hannes Rinderer 4:0

74 Maximilian Burtscher 3:0

72 Eigentor durch Gustavo Lorann Silva De Oliveira 2:0

28 Maximilian Burtscher 1:0

