Sechs Treffer zwischen Sulzberg und Schwarzenberg

Details Sonntag, 27. August 2023 03:09

Im Spiel von FC Sport Haschko Sulzberg gegen MEVO FC Schwarzenberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

FC Schwarzenberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Laurentius Becherer versenkte die Kugel zum 1:0 (46.). Yannick Alber schoss für FC Sulzberg in der 53. Minute das erste Tor. Victor Erick Bueno Martins ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Schwarzenberg. Für das 3:1 des Ligaprimus zeichnete Bruno Rafael Lovisaro verantwortlich (70.). Die Gäste mussten den Treffer von David Heidegger zum 2:3 hinnehmen (74.). Alber, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Sulzberg und MEVO FC Schwarzenberg pari.

FC Sport Haschko Sulzberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Drei Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

FC Schwarzenberg ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Am kommenden Samstag trifft FC Sulzberg auf poolfolio SC Fussach, Schwarzenberg spielt am selben Tag gegen FC Mohren Dornbirn Juniors.

Vorarlbergliga: FC Sport Haschko Sulzberg – MEVO FC Schwarzenberg, 3:3 (0:1)

90 Yannick Alber 3:3

74 David Heidegger 2:3

70 Bruno Rafael Lovisaro 1:3

67 Victor Erick Bueno Martins 1:2

53 Yannick Alber 1:1

46 Laurentius Becherer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.