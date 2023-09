Tor von Julian Birgfellner bleibt nur ein Ehrentreffer für Riefensberg in Feldkirch

Details Sonntag, 03. September 2023 02:46

Erfolglos ging der Auswärtstermin von Riefensberg bei FC BW Feldkirch über die Bühne. Fliesen Jams FC Riefensberg verlor das Match mit 1:5.

Yavuz Bal beförderte das Leder zum 1:0 von Feldkirch in die Maschen (35.). Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Doppelpack für FC Blau Weiß Feldkirch: Nach seinem ersten Tor (53.) markierte Bader Belhaj wenig später seinen zweiten Treffer (60.). Für das 1:3 von FC Riefensberg zeichnete Julian Birgfellner verantwortlich (67.). Für das 4:1 von FC BW Feldkirch sorgte David Schnellrieder, der in Minute 70 zur Stelle war. Kevin Emanuel Kukovec besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Feldkirch (73.). Letztlich feierte FC Blau Weiß Feldkirch gegen Riefensberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC BW Feldkirch.

Bei Fliesen Jams FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). In dieser Saison sammelte FC Riefensberg bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog Feldkirch an Riefensberg vorbei auf Platz zwei. Fliesen Jams FC Riefensberg fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist FC Blau Weiß Feldkirch zu SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, tags zuvor begrüßt FC Riefensberg SK CHT Austria Meiningen vor heimischer Kulisse.

Vorarlbergliga: FC Blau Weiß Feldkirch – Fliesen Jams FC Riefensberg, 5:1 (1:0)

