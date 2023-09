Sulzberg rettet Remis in Fussach in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 03. September 2023 02:47

Das Spiel vom Samstag zwischen SC Fussach und FC Sulzberg endete mit einem 3:3-Remis.

Für den Führungstreffer von Fussach zeichnete Cordeiro Soares Junior Delcio verantwortlich (20.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Martin Bartolini das 2:0 nach (40.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Yannick Alber auf Seiten von Sulzberg das 1:2 (44.). Poolfolio SC Fussach nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Bartolini bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (79.). In der 86. Minute überwand FC Sport Haschko Sulzberg die Abwehr von SC Fussach und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. FC Sulzberg markierte in der 92. Minute den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Fussach und Sulzberg pari.

Bei poolfolio SC Fussach präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Am liebsten teilt SC Fussach die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

FC Sport Haschko Sulzberg belegt momentan mit vier Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist Fussach zu FC Mohren Dornbirn Juniors, am gleichen Tag begrüßt FC Sulzberg Wälderhaus VfB Bezau vor heimischem Publikum.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – FC Sport Haschko Sulzberg, 3:3 (2:1)

92 Nino Bilgeri 3:3

86 Samuel Baldauf 3:2

79 Martin Bartolini 3:1

44 Yannick Alber 2:1

40 Martin Bartolini 2:0

20 Cordeiro Soares Junior Delcio 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.