Doppelpack: Santos schießt VfB Bezau zum Sieg gegen Bizau

Für Kaufmann Bausysteme FC Bizau gab es in der Auswärtspartie gegen Wälderhaus VfB Bezau nichts zu holen. FC Bizau verlor mit 0:3.

Adriel Lima De Deus Santos trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bizau glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für VfB Bezau in die Kabinen. Numerisch ins Hintertreffen geriet Kaufmann Bausysteme FC Bizau in der 65. Minute, als Kevin Moosmann mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Murat Bekar machte in der 85. Minute das 2:0 von Wälderhaus VfB Bezau perfekt. Für das 3:0 zugunsten der Heimmannschaft sorgte dann kurz vor Schluss Santos, der VfB Bezau und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wälderhaus VfB Bezau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Bizau.

Bei VfB Bezau präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Trotz des Sieges fiel Wälderhaus VfB Bezau in der Tabelle auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von VfB Bezau.

Bizau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Vier Spiele und noch kein Sieg: Kaufmann Bausysteme FC Bizau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Als Nächstes steht für Wälderhaus VfB Bezau eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen FC Sulzberg. FC Bizau tritt bereits zwei Tage vorher gegen SV frigo Ludesch an.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 3:0 (1:0)

90 Adriel Lima De Deus Santos 3:0

85 Murat Bekar 2:0

22 Adriel Lima De Deus Santos 1:0

