Last-Minute-Held Kum schlägt für Ludesch gegen Großwalsertal zu!

Details Sonntag, 03. September 2023 15:04

Nach der Auswärtspartie gegen SV Ludesch stand SPG Großwalsertal mit leeren Händen da. Ludesch gewann 1:0.

Müslim Atav, Trainer SV frigo Ludesch: „In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaft wenig Chancen und im Spielaufbau sah man viele Fehler. In der zweiten Halbzeit konnten sich beide Teams Chancen erarbeiten. In den letzten zehn Minuten war unser Tormann bester Mann am Platz! Drei hundertprozentige Möglichkeiten der Gäste kann er entschärfen! Aber am Schluss konnten wir unser Klasse zeigen, super gespielt von Zech, guter Lochpass auf Adem und er war eiskalt. Wichtig war, dass wir zu null gespielt haben und der Sieg, spielerisch müssen wir noch drauflegen!“

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es Ludesch wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den vierten Rang verbessert hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Heimmannschaft.

Trotz der Niederlage fiel SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SV frigo Ludesch zu Kaufmann Bausysteme FC Bizau, einen Tag später begrüßt SPG Großwalsertal FC Blau Weiß Feldkirch auf heimischer Anlage.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 1:0 (0:0)

88 Adem Kum 1:0

