Dritter Heimsieg von Riefensberg gegen Meiningen

SK CHT Austria Meiningen hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen FC Riefensberg verdaut werden. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Fliesen Jams FC Riefensberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Riefensberg bereits in Front. Timm Fabian Schlachter markierte in der ersten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Niklas Fink den Vorsprung der Heimmannschaft. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In der 47. Minute legte Julian Birgfellner zum 3:0 zugunsten von Fliesen Jams FC Riefensberg nach. Für das 4:0 von FC Riefensberg sorgte Dennis Schwarz, der in Minute 86 zur Stelle war. In der Nachspielzeit besserte Fink seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Riefensberg erzielte. Am Schluss schlug Fliesen Jams FC Riefensberg SK Meiningen vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Bei FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der Sieg über SK CHT Austria Meiningen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Riefensberg von Höherem träumen. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Riefensberg.

SK Meiningen ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zweimal brachte der Tabellenletzte den Ball im gegnerischen Tor unter. Einen klassischen Fehlstart legte SK CHT Austria Meiningen hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Fliesen Jams FC Riefensberg hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt.

FC Riefensberg tritt am Samstag, den 16.09.2023, um 14:00 Uhr, bei Keckeis Installationen SV Frastanz an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SK Meiningen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SK CHT Austria Meiningen, 5:0 (2:0)

92 Niklas Fink 5:0

86 Dennis Schwarz 4:0

47 Julian Birgfellner 3:0

12 Niklas Fink 2:0

1 Timm Fabian Schlachter 1:0

