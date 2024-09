Spannender Heimsieg für SV Hannersdorf gegen SG Redlschlag

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 9. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der SV Hannersdorf mit 3:1 gegen die SG Redlschlag durch. Nachdem es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hatte, bot die zweite Halbzeit den Zuschauern vier Tore und zahlreiche aufregende Szenen. Andreas Fixl, Lovro Mraković und Ákos Kovács sorgten für die Treffer der Gastgeber, während Dávid Gombos den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit viel Spannung, als der SV Hannersdorf auf heimischem Platz gegen die SG Redlschlag antrat. Bereits nach 14 Minuten zeigten die Gastgeber ihre Ambitionen mit zwei guten Abschlüssen, die jedoch ohne Erfolg blieben.

SG Redlschlag hatte ebenfalls seine Chancen in der ersten Hälfte. Zwei Topchancen in der 33. Minute wurden jedoch vom glänzend aufgelegten Hannersdorf-Torhüter Salanki in höchster Not entschärft. So ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios und der SV Hannersdorf nahm das Spielgeschehen mehr und mehr in die Hand. In der 61. Minute brach Andreas Fixl den Bann und erzielte das 1:0 für die Hausherren. Dieser Treffer war der Startschuss für eine äußerst unterhaltsame zweite Spielhälfte.

Nur acht Minuten später erhöhte Lovro Mraković auf 2:0 und brachte den SV Hannersdorf in eine komfortable Position. Die Gastgeber spielten nun befreit auf und setzten die Abwehr der SG Redlschlag immer wieder unter Druck.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und verkürzten in der 88. Minute durch Dávid Gombos auf 2:1. Es keimte noch einmal Hoffnung bei der SG Redlschlag auf, doch diese wurde nur zwei Minuten später von Ákos Kovács zerstört, der mit seinem Treffer zum 3:1 den Sieg des SV Hannersdorf endgültig besiegelte.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der Heimsieg des SV Hannersdorf fest, der durch eine starke zweite Halbzeit und eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient war. Die Fans bejubelten die drei Punkte, die ihrem Team weiter Auftrieb in der Liga geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Der Experte (745 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : Redlschlag - 3:1 (0:0)

92 Ákos Kovács 3:1

88 Dávid Gombos 2:1

69 Lovro Mrakovi? 2:0

61 Andreas Fixl 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Der Experte mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.