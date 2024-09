ASK Jabing fegt über SC Mariasdorf hinweg

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:23

In der 9. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) kam es zu einem einseitigen Aufeinandertreffen zwischen dem SC Mariasdorf und dem ASK Jabing. Die Gäste aus Jabing dominierten das Spiel von Beginn an und sicherten sich mit einem klaren 6:0-Erfolg drei wichtige Punkte. Besonders beeindruckend war die geschlossene Mannschaftsleistung der Jabinger, die mit sechs verschiedenen Treffern von vier verschiedenen Spielern die Hausherren regelrecht überrollten.

ASK Jabing geht früh in Führung

Schon nach 18 Minuten gelang dem ASK Jabing der erste Treffer des Spiels. Vito Popovic war zur Stelle und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Benjamin Bogad erhöhte auf 2:0 für die Gäste. In der 36. Minute zeigte Bogad seine Torgefahr und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause. SC Mariasdorf hatte bis dahin kaum Chancen, während ASK Jabing durch ihre Effizienz glänzte. Die zweite Hälfte begann wie die erste endete: mit einem Tor für die Gäste.

Dominanz der Gäste auch in der zweiten Halbzeit

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Benjamin Hupfer, der für den ASK Jabing traf. In der 48. Minute sorgte er mit seinem Tor zum 3:0 dafür, dass die Hausherren kaum noch Hoffnung auf eine Wende hatten. Der SC Mariasdorf hatte dem Angriffswirbel der Jabinger wenig entgegenzusetzen und geriet weiter unter Druck.

In der 72. Minute war es wieder Vito Popovic, der den Vorsprung für seine Mannschaft ausbaute. Sein zweiter Treffer des Tages brachte das 4:0 und markierte das endgültige Ende der Hoffnungen für Mariasdorf. Die Situation spitzte sich weiter zu, als in der 80. Minute Georg Tullmann vom SC Mariasdorf mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Nur wenige Augenblicke später nutzte Benjamin Hupfer die Überzahl und erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 5:0.

Den Schlusspunkt setzte Nino Mernik in der 86. Minute. Mit seinem Tor zum 6:0 stellte er den Endstand her und besiegelte damit die höchste Niederlage des SC Mariasdorf in dieser Saison.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : Jabing - 0:6 (0:2)

86 Nino Mernik 0:6

80 Benjamin Hupfer 0:5

72 Vito Popovic 0:4

48 Benjamin Hupfer 0:3

36 Benjamin Bogad 0:2

18 Vito Popovic 0:1

