Arminia Bielefeld hat auf dem Weg zum achten Bundesliga-Aufstieg zwei Punkte liegen gelassen. Der Zweitliga-Spitzenreiter aus Ostwestfalen musste sich am Samstag mit einem 1:1 (1:1) gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg begnügen, bleibt aber nach nun elf Spielen ohne Niederlage weiter souverän Tabellenführer.

Torjäger Fabian Klos (14.), der mit seinem 18. Saisontreffer eine persönliche Bestmarke aufstellte, war für Bielefeld erfolgreich, das mit dem erneuten Aufstieg den Nürnberger Rekord egalisieren würde. Patrick Erras (43.) traf zum Ausgleich.

Mit 57 Punkten liegt Arminia vor dem VfB Stuttgart (51), der seinen Rückstand am Sonntag gegen den VfL Osnabrück ebenso verkürzen kann wie der Tabellendritte Hamburger SV (49) am Montag gegen Holstein Kiel. Bielefeld hat allerdings noch das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden (15. Juni) in der Hinterhand. Die seit sechs Spielen sieglosen Nürnberger (33) bleiben 15., können aber Sonntag vom Karlsruher SC auf den Relegationsplatz verdrängt werden.

Bielefeld trat auf der Alm von Beginn an wie eine Spitzenmannschaft auf und ging verdient durch einen Klos-Kopfball in Führung. Auch danach hatte der DSC das Spiel eigentlich sicher im Griff. Der Ausgleich durch Erras zweiten Saisontreffer, ebenfalls per Kopf, war für Nürnberg schmeichelhaft. Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, der Punkt für die Gäste war letztlich verdient.

SID