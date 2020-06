Ahmet Arslan vom Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist der erste neue Spieler beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel für die kommende Saison. Wie die Norddeutschen mitteilten, wechselt der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei an die Förde, sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2024 datiert.

Ahmet Arslan kam beim HSV zu seinem einzigen BL-Einsatz

In der Saison 2015/2016 gehörte Arslan dem Bundesliga-Kader des Hamburger SV an und kam in dieser Spielzeit auch zu seinem bislang einzigen Bundesliga-Einsatz.

SID