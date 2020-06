Der FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf gehen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Favoriten in die Abstiegsduelle der Fußball-Bundesliga. Laut Sportwettenanbieter bwin werden die Rheinhessen gegen Werder Bremen (2,60) als leichter Favorit mit einer Siegquote von 2,45 gehandelt. Das gilt auch für die Düsseldorfer (1,90) gegen den FC Augsburg (3,60).

Mainz und Düsseldorf kämpfen um den Klassenerhalt

Im Hinblick auf Platz 16 und die damit verbundene Relegation gegen den Zweitliga-Dritten führt der SV Werder das bwin-Ranking mit einer Quote von 1,25 an. Erst dahinter folgen der derzeitige Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf (1,60) und der FSV Mainz (17,00). Der FC Augsburg (Quote 151) und der 1. FC Köln (Quote 201) gelten als Außenseiter für ein Abrutschen auf einen Relegationsrang.

In 2. Bundesliga kämpfen der Hamburger SV, der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim um den Aufstieg. Dabei ist der HSV beim Aufstiegs-Mitbewerber FC Heidenheim (2,95) am 33. Spieltag am Sonntag mit einer Quote von 2,30 knapper Favorit. Auch der VfB bleibt laut bwin mit der Siegquote von 2,15 beim abstiegsbedrohten Club in Nürnberg (3,20) weiter im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg.

SID