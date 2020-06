Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Erzgebirge Aue seine Saison mit einem späten Sieg abgeschlossen. Die Sachsen siegten im Mittelfeldduell mit 2:1 (1:1) bei Jahn Regensburg und klettern auf den siebten Tabellenplatz. Aue kommt in der Endabrechnung auf 47 Punkte, Regensburg bleibt bei 43 Zählern.

Vor dem Anpfiff hatten sich die Niederbayern bereits von zwei Leistungsträgern verabschiedet: Kapitän Marco Grüttner (34) wechselt zu seinem Heimatklub SGV Freiberg, Mittelfeldspieler Andreas Geipl zum 1. FC Heidenheim.

Charalambos Makridis (2.) brachte den Jahn früh in Führung, doch Pascal Testroet (45.) erzielte kurz vor der Pause das 1:1 für die Sachsen, Joker Philipp Zulechner drehte die Partie vollends (87.). In einer chancenarmen Partie hatte Regensburg die Initiative übernommen, Jahn-Angreifer Andreas Albers scheiterte an Robert Jendusch (32.). Im zweiten Durchgang gestaltete Aue das Spiel ausgeglichen.

SID