Trainer Markus Anfang vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 möchte sich bei seinem neuen Verein nicht nur an den Ergebnissen messen lassen. "Wir wollen natürlich die Spiele gewinnen und in der Tabelle weit nach oben kommen", sagte Anfang bei seiner Vorstellung am Donnerstag: "Aber in Köln bin ich bekanntlich als Tabellenführer entlassen worden."

In Darmstadt vorgestellt: Markus Anfang

Die Lilien sind für den 46-Jährigen nach den Engagements bei Holstein Kiel und in Köln die dritte Station im Profibereich. Nachdem Ex-Trainer Dimitrios Grammozis seinen Vertrag in Darmstadt nicht verlängert hatte, bemühten sich die Südhessen um Anfang. "Markus ist ein Glücksfall, er denkt 24 Stunden am Tag an Fußball", sagte Sportchef Carsten Wehlmann.

Anfang, der bei den Lilien einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhielt, kennt einen Großteil seiner neuen Mannschaft zwar noch nicht. Vorstellungen von den Auftritten seiner Mannschaft hat er dennoch schon. "Ich möchte, dass wir immer aktiv auf dem Feld sind, sowohl im Ballbesitz als auch in der Verteidigung", sagte Anfang, der seine Spielidee aber "auch immer mit der Mannschaft abstimmen" will.

SID