Der 1. FC Heidenheim hat sich nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga von drei Profis getrennt. Stürmer David Otto kehrt nach seiner einjährigen Leihe zurück zur TSG Hoffenheim, außerdem wurden die auslaufenden Verträge von Maurice Multhaup und Andrew Owusu nicht verlängert. Dies teilten die Schwaben am Freitag mit.

Maurice Multhaup verlässt den 1. FC Heidenheim

Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald könne "nachvollziehen, dass er (Otto, Anm. d. Red.) sich nun in Hoffenheim auf Bundesliga-Niveau beweisen will". Der 23-Jährige hatte in der abgelaufenen Spielzeit 29 Pflichtspieleinsätze bestritten, die Heidenheimer Türen stehen für Otto laut Sanwald "immer offen". Multhaup (23) spielte insgesamt 47-mal im FCH-Trikot, Nachwuchstalent Owusu (20) kam nach seinem Sprung zu den Profis nicht zum Zug.

SID