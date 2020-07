Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Stürmer Tarsis Bonga vom Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC verpflichtet. Wie der VfL am Montag mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige bis 2023 und erhält die Rückennummer 19 beim früheren Bundesligisten.

Bochum sichert sich die Dienste von Tarsis Bonga

"Tarsis Bonga ist ein Spieler, der viel Athletik und Geschwindigkeit mitbringt", sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz: "Er hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen, die jedoch noch nicht am Ende ist." In dieser Saison gelangen dem 1,97 m großen Angreifer vier Treffer und acht Assists.

SID