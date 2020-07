Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlicht die Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Bundesliga am 7. August. Das gab die DFL am Mittwoch bekannt. Die Paarungen für die neue Spielzeit sollen über bundesliga.de und dfl.de verbreitet werden.

Bundesliga und 2. Bundesliga starten am 18. September

Bundesliga und 2. Bundesliga starten am 18. September. Im Oberhaus geht der letzte Spieltag am 22. Mai 2021 über die Bühne, im Unterhaus am 23. Mai 2021. Der Supercup findet am 30. September 2020 statt.

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte zuletzt einen neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 verabschiedet. Dieser wurde notwendig, da der Spielbetrieb in der Saison 2019/20 wegen der Coronapause länger dauerte.

SID