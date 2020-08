Mit dem ersten Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Daniel Thioune ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in die neue Spielzeit gestartet. Der 46-Jährige, vom norddeutschen Ligarivalen VfL Osnabrück zu den Hanseaten gewechselt, spulte bei hochsommerlichen Temperaturen eine knapp zweistündige Trainingseinheit ab.

Daniel Thioune war zuvor Trainer von VfL Osnabrück

Als bislang einzige Neuzugänge waren Klaus Gjasula vom Bundesliga-Absteiger SC Paderborn sowie das Hoffenheimer Nachwuchstalent Amadou Onana mit von der Partie. In seinem ersten Pflichtspiel muss der HSV am zweiten September-Wochenende in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden antreten.

"Es war ein lockerer Aufgalopp, alle sollten sich mal in die Augen schauen", sagte Thioune anschließend. Vor der Trainingseinheit stellte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt den Profis ihren neuen Trainer vor, für Thioune "schon ein ganz besonderer Moment".

SID