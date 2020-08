Bundesliga-Absteiger SC Paderborn verzichtet aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie in der Saison 2020/2021 auf den Verkauf von Dauerkarten in der 2. Fußball-Bundesliga. Dies gaben die Ostwestfalen am Mittwoch bekannt.

Kein Dauerkarten-Verkauf beim SC Paderborn

Unabhängig von dieser Entscheidung sollen die angestammten Plätze der bisherigen Dauerkarten-Inhaber auch für die Spielzeit 2021/2022 reserviert bleiben. Sollte es eine Teil-Wiederzulassung von Fans geben, werde der Klub seinen Dauerkarten-Inhabern jeweils ein Vorkaufsrecht für Einzelkarten der entsprechenden Heimspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal einräumen, teilte der SCP mit.

SID