Das Sonntagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue steht nach zwei weiteren Coronafällen bei den Gästen vor der Absage. Aue gab am späten Samstagabend bekannt, dass die Mannschaft auf Anweisung des Gesundheitsamtes zurück ins Erzgebirge reisen und sich vorsorglich in Quarantäne begeben werde.

Zwei weitere Coronafälle bei Erzgebirge Aue

Damit ist eine Austragung des Spiels, das eigentlich am Sonntag um 13.30 Uhr (Sky) über die Bühne gehen soll, praktisch ausgeschlossen. Aue hatte bereits am Donnerstag einen positiven Test im erweiterten Umfeld gemeldet. Die Spieler mussten am Mittwoch und Donnerstag individuell trainieren.

SID