Die Würzburger Kickers haben sich nach ihrem missglückten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Wie der Zweitliga-Aufsteiger am Montag mitteilte, wird Bernhard Trares (55) die Nachfolge des 49-Jährigen übernehmen. Antwerpen war erst Ende September als Nachfolger des gefeuerten Aufstiegstrainers Michael Schiele installiert worden und holte in fünf Spielen nur einen Punkt.

Marco Antwerpen wurde entlassen

Trares trainierte zuletzt den Drittligisten Waldhof Mannheim. Mit nur einem Punkt aus insgesamt sieben Partien ist Würzburg derzeit abgeschlagen Tabellenletzter, am Freitag unterlagen die Mainfranken beim 1. FC Heidenheim mit 1:4.

SID