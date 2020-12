Die kommende Saison der Fußball-Bundesliga beginnt am 13. August 2021, der Meister wird am 14. Mai 2022 gekürt. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedete auf seiner Sitzung in Frankfurt/Main am Freitag den entsprechenden Rahmenterminkalender.

Rahmenterminkalender 2021/22 verabschiedet

Die 2. Liga beginnt drei Wochen vor der Bundesliga bereits am 23. Juli 2021. Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag (17. bis 19. Dezember) und dem 17. Bundesliga-Spieltag am selben Wochenende gehen beide Ligen in die Winterpause. Diese endet für die erste eine Woche früher (7. Januar) als für die 2. Liga (14. Januar).

Die 3. Liga startet am 23. Juli 2021 in die neue Saison. Winterpause ist vom 20. Dezember bis zum 14. Januar, letzter Spieltag am 14. Mai 2022. Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen 2. und 3. Liga. Diese werden zwischen dem 19. und dem 24. Mai 2022 stattfinden, sind aber noch nicht exakt terminiert. Das DFB-Pokal-Finale in Berlin wird am 21. Mai gespielt.

SID