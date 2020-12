Der 1. FC Heidenheim hat seine stolze Serie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt, einen wichtigen Sieg aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich gegen Jahn Regensburg mit einem 0:0 begnügen, blieb aber auch im 19. Heimspiel in Serie ungeschlagen. Mit einem Erfolg wären die Heidenheimer nach Patzern der Konkurrenten noch näher an die Aufstiegsplätze herangerückt. Regensburg bleibt im Tabellenmittelfeld.

Heidenheim-Serie geht weiter

In einer intensiven Begegnung schenkten sich beide Mannschaften nichts. Viele Zweikämpfe prägten das Geschehen, beide Teams spulten ein hohes Laufpensum ab. Dabei waren die zuletzt dreimal in Folge siegreichen Gastgeber in der ersten Halbzeit gefährlicher. David Otto scheiterte aber an Torhüter Alexander Meyer (22.), Denis Thomalla verzog knapp (24.).

Auch nach dem Wechsel änderte sich das Bild kaum. Die Begegnung blieb umkämpft, die spielerische Linie fehlte meist. Torchancen blieben Mangelware.

SID