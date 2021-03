Steffen Schneekloth, Präsident des Zweitligisten Holstein Kiel, hat die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball kritisiert. "Für mich ist Fußball weniger Schampus und Kaviar, sondern mehr Bier und Bratwurst", sagte Schneekloth im Sponsors-Interview: "Er muss bodenständig, nahbar und verständlich bleiben."

Kiel will bodenständig, nahbar und verständlich bleiben

Die Klubs dürften "nicht immer nur nach weiteren Möglichkeiten der Umsatzmaximierung suchen", sondern sich auch "darum kümmern, was den Fußball im Kern ausmacht", sagte Schneekloth, der im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie im Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sitzt.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen durch die Coronakrise sowie der geringeren Medien-Erlöse ab der Saison 2021/22 forderte Schneekloth die Profi-Vereine in Deutschland zum Handeln auf. "Es muss künftig am größten Kostenpunkt der Budgets der Klubs eingespart und die Entwicklung der vergangenen Jahre korrigiert werden. Das sind zweifelsohne die Personalkosten für die Spieler", sagte er: "Wenn das nicht passiert, funktioniert der Betrieb Fußball in der Bundesliga, in der 2. Liga und auch in der 3. Liga irgendwann nicht mehr."

SID