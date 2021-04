Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einer Umfrage des Sportsatireformats WUMMS zufolge die "geilsten" Fans. Bei der Online-Abstimmung, an der fast 80.000 User teilnahmen, setzte sich die Eintracht im Finale mit 61 Prozent der Stimmen gegen den Zweitligisten FC St. Pauli durch. Die Macher von WUMMS, das dem Content-Netzwerk Funk angehört, hatten 64 Vereine von der Bundesliga bis zur Regionalliga ins Rennen geschickt.

Frankfurter Fan sind laut Umfrage die "geilsten"

In der Instagram-Story von WUMMS mussten sich die User in einem K.o.-Modus jeweils zwischen zwei Teams entscheiden. Borussia Dortmund "scheiterte" im Halbfinale an den Fans von St. Pauli. Auch der SC Freiburg schaffte es unter die besten Vier. Die Anhänger von Bayern München scheiterten bereits in der ersten Runde an den Fans des SC Verl.

SID