Die mit den Bundesliga-Absteigern Schalke 04 und Werder Bremen so hochkarätig wie nie besetzte 2. Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison auch live im Free-TV bei Sport1 übertragen. Ab der Spielzeit 2021/22 überträgt die Sportplattform die insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstagabend live.

Zweitliga-Topspiele im Free-TV bei Sport1

Es ist das einzige wöchentliche Live-Spiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps. Die Premiere für das Zweitliga-Livespiel steht am 24. Juli ab 20.30 Uhr auf dem Programm. Schon von 1993 bis 2017 hatte der Sender ein Zweitliga-Live-Spiel im Programm.

"Wir werden mit unserer Berichterstattung auf allen Kanälen dazu beitragen, dass die 2. Bundesliga auf Sport1 – besonders mit ihrem neuen Topspiel-Termin im Free-TV zur besten Sendezeit am Samstagabend – einen Stammplatz beim Publikum erobern wird", sagte Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, ergänzte: "Wir freuen uns gemeinsam mit allen fußballbegeisterten Menschen auf diese 2. Bundesliga – die gefühlt eine erste Liga ist."

SID