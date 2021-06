Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat Torhüter Steve Kroll von der SpVgg Unterhaching verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Drittliga-Absteiger und unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Steve Kroll wechselt von Unterhaching nach Darmstadt

Kroll wurde in der Jugend beim Bundesligisten Union Berlin ausgebildet, lief allerdings von 2014 bis 2015 nur für die 2. Mannschaft des Vereins auf (23 Spiele). In der vergangenen Saison kam er in der 3. Liga bei Unterhaching als Ersatztorhüter sechsmal zum Einsatz.

SID