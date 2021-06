Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Ersatz für den zu Schalke 04 gewechselten Torjäger Simon Terodde gefunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, schließt sich Robert Glatzel vom englischen Zweitligisten Cardiff City den Norddeutschen an und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 27-Jährige an Bundesligist 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen.

Robert Glatzel unterschreibt beim Hamburger SV (Foto: SID)

"Robert vereint physische Stärke, Torriecher und fußballerisches Können. Er ist zweitligaerfahren, mit 27 Jahren aber auch noch entwicklungsfähig. Zudem hat er einen guten Charakter und wird das Teamgefüge dementsprechend bereichern," sagte Sportdirektor Michael Mutzel zu der Verpflichtung.

SID