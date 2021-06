Stürmer Fabian Schleusener kehrt zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Der 29-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg zum KSC und erhält dort einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Bereits in der Saison 2017/2018 hatte Schleusener für die Badener gespielt und in 37 Ligaspielen 17 Tore geschossen.

Fabian Schleusener (l.) kehrt zum KSC zurück (Foto: SID)

"Fabian Schleusener ist die ideale Ergänzung für unseren Sturm. Wir kennen ihn gut und er kennt den KSC gut", sagte Karlsruhes Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer. "In seiner ersten Zeit hier in Karlsruhe war er sehr erfolgreich, in Nürnberg wurde er dann verletzungsbedingt leider etwas zurückgeworfen. Jetzt kann Fabian bei uns wieder voll angreifen."

