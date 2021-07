Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Wie der Verein bekannt gab, hatte sich zuvor der Verdacht eines Coronafalles in der Mannschaft durch einen PCR-Test bestätigt. Der namentlich nicht genannte Spieler bleibt somit in Isolation.

Schalke 04 geht in ein Quarantäne-Trainingslager (Foto: SID)

"Die Lizenzspielerabteilung begibt sich in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager, um mögliche Infektionsketten zu verhindern und damit auch die Familien der Spieler und Staff-Mitarbeiter zu schützen", teilten die Schalker mit. Das Liga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) sei derzeit nicht gefährdet.

Am Montag hatte Schalke aufgrund eines positiven Schnelltests sein Nachmittagstraining abgesagt. "Die täglichen Testreihen werden selbstverständlich analog zum Hygienekonzept der DFL fortgesetzt, es gelten strengste Schutzmaßnahmen", hieß es. Schalke werde "selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen". Alle weiteren Schnelltests hatten negative Ergebnisse erbracht.

SID