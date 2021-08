Der nervenstarke Maximilian Eggestein und Doppelpacker Josh Sargent haben Werder Bremen den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Beim 3:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf verwandelte Eggestein in der Nachspielzeit (90.+6) einen Elfmeter und sorgte damit für den ersten Bremer Erfolg im Unterhaus seit mehr als 40 Jahren.

Josh Sargent traf doppelt für Bremen (Foto: SID)

Zuvor hatte Sargent die Gäste mit seinen Treffern (39. und 64.) vor 12.850 Zuschauern in Führung geschossen. Rouwen Hennings mit seinem bereits dritten Saisontreffer (47.) und Khaled Narey (90.+4) glichen jeweils aus. Doch Bremen konterte erneut durch Eggestein.

Am Nachmittag hatte Jahn Regensburg beim 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel gefeiert. Carlo Boukhalfa (34.), Scott Kennedy (70.) und Joel Zwarts (81.) erzielten die Tore für den SSV Jahn, der am vergangenen Wochenende mit 2:0 in Darmstadt ebenfalls drei Punkte zum Auftakt eingefahren hatte.

Für den SVS war es nach dem 0:2 zum Saisonauftakt gegen Düsseldorf die zweite Niederlage. Der Sandhäuser Oumar Diakhite sah wegen wiederholten Foulspiels (75.) die Gelb-Rote Karte.

Hansa Rostock glückte derweil beim 3:0 (1:0) bei Hannover 96 eine Überraschung. Der 1. FC Heidenheim jubelte über einen Doppelschlag innerhalb von nur 84 Sekunden und gewann beim Aufsteiger FC Ingolstadt 2:1 (0:0).

Die Düsseldorfer übernahmen bei regnerischem Wetter früh die Spielkontrolle und kamen nach einer Viertelstunde zu einer guten Doppelchance. Während der Schuss von Edgar Prib von Bremens Schlussmann Michael Zetterer gehalten wurde (17.), verfehlte Jakub Piotrowski per Kopf nur knapp das Tor. Die Bremer fanden erst nach rund 25 Minuten besser in die Partie und hatten durch Niclas Füllkrug die erste richtige Möglichkeit (28.).

Nach der Pause wurde es immer hektischer. Zunächst jubelte Düsseldorf über den Ausgleich und den vermeintlichen Punktgewinn - um nur Sekunden später doch noch einen Nackenschlag zu kassieren. Bei einer verunglückten Rettungsaktion traf Khaled Narey statt des Balls Bremens Felix Aug. Eggestein behielt die Nerven beim Strafstoß.

Routinier Hanno Behrens hatte den FC Hansa in Führung gebracht, John Verhoek (46.) und Nik Omladic (90.+3) erhöhten in der Folge. Heidenheim benötigte nicht einmal anderthalb Minuten, um aus einer drohenden Niederlage noch einen Sieg zu machen.

Patrick Schmidt (73.) und Tim Kleindienst (75.), der mit einem gefühlvollen Heber traf, sorgten für den etwas schmeichelhaften Erfolg. Filip Bilbija (60.) hatte das Führungstor für die Ingolstädter erzielt.

SID