Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird an zwei Samstagen im September mit ihrem Gesundheitspartner AOK Rheinland/Hamburg Corona-Impfungen ermöglichen. Interessierte können sich beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 18. September im Impfmobil gegenüber dem Fortuna-Büdchen oder am 25. September vor dem Fanshop am Burgplatz impfen lassen. Damit beteiligt sich die Fortuna an der bundesweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft.

Fortuna Düsseldorf ermöglicht Corona-Impfungen (Foto: SID)

"Wer sich impfen lässt, handelt verantwortungsvoll - sich und seiner Umgebung gegenüber. Daher sollte sich nach Möglichkeit jeder so schnell wie möglich impfen lassen. Nur so werden wir die Pandemie wirklich überwinden", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann: "Dies hat erheblichen Einfluss auf unsere Lebensqualität und natürlich wirkt sich eine maximale Impfquote positiv auf Sportveranstaltungen mit Fans aus. Deswegen machen wir unseren Fans der Fortuna dieses Impfangebot."

Bereits zum ersten Saison-Heimspiel gegen Werder Bremen hatte das Impfmobil vor der Arena gestanden.

SID