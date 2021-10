Jahn Regensburg kommt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin eher schleppend vom Fleck - steht vorerst aber weiter an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Mersad Selimbegovic kam am 9. Spieltag gegen den Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus, zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen gelang dem SSV damit kein Sieg.

Paderborn kann sich den Sieg gegen Düsseldorf sichern (Foto: SID)

Mit nun 18 Punkten steht Regensburg ganz oben, der FC St. Pauli (16) kann im Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aber vorbeiziehen. Am Samstag bewies der Jahn immerhin Moral: Marvin Wanitzek (14.) und Marco Thiede (51.) hatten Karlsruhe bereits mit zwei Toren in Führung gebracht, Andreas Albers (56., Handelfmeter) und Benedikt Gimber (58.) sicherten zumindest einen Punkt.

In der Spitzengruppe bleibt der auswärtsstarke SC Paderborn. Die Ostwestfalen, die vor einer Woche die Tabellenführung hatten abgeben müssen, gewannen durch ein spätes Tor von Felix Platte (83.) bei Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:2) und schoben sich auf den zweiten Platz vor.

Für die Paderborner, die 13 ihrer 17 Punkte in fremden Stadien holten, war zunächst Torjäger Sven Michel doppelt erfolgreich (9./61.). Auch die Fortuna, die auch nach vier Versuchen weiter auf den ersten Heimsieg wartet, hatte vor 19.727 Zuschauern einen Doppelpacker: Rouwen Hennings traf erst per Kopf (34.), dann per Foulelfmeter (59.). Die Rheinländer bleiben bei elf Zählern.

Holstein Kiel hängt auch unter dem neuen Trainer Marcel Rapp in gefährlichen Tabellenregionen fest. Der Fast-Aufsteiger der Vorsaison unterlag Hansa Rostock mit 0:2 (0:2) und musste den direkten Konkurrenten in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Aufsteiger Rostock kletterte mit nun zehn Punkten auf Rang 13, Kiel (8) dagegen liegt als 15. nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

John Verhoek (32./35.) schoss Rostock mit einem schnellen Doppelpack vor 9240 Zuschauern zum dritten Saisonsieg. Für Kiel, das noch im Mai in der Relegation gegen den 1. FC Köln um den Sprung in die erste Liga gekämpft hatte, war es bereits die fünfte Niederlage der noch jungen Spielzeit.

