Abwehrspieler Asger Sörensen vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg hat im Ligaspiel gegen Darmstadt 98 einen Jochbeinbruch erlitten. Wie der Verein mitteilte, wurde der Däne bereits operiert. Der 25-Jährige hatte bei der 0:2-Niederlage in der ersten Halbzeit den Fuß eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen und musste zur Pause ausgewechselt werden.

Asger Sörensen erleidet Jochbeinbruch (Foto: SID)

Ob Sörensen schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen mit einer Spezialmaske wieder auflaufen kann, ist noch offen. Bislang stand der Innenverteidiger in jedem Saisonspiel in der Startformation.

SID